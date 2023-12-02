Üye Girişi
Haberler

Talasgücü Belediyespor'un orta saha oyuncusu Mert Sarı sezonu kapattı

Son Güncelleme:
Abone Ol

TFF 3. Lig'de mücadele eden Talasgücü Belediyespor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Sarı, sakatlandığı maçta sol ayak ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. Ameliyat olan Sarı, 7-8 ay sahalardan uzak kalacak.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Talasgücü Belediyespor'un başarılı orta saha oyuncu Mert Sarı sezonu kapattı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor ile ligin 12. haftasında deplasmanda oynanan 52 Orduspor FK arasında oynanan maçın 24. dakikasında sakatlanan orta saha oyuncusu Mert Sarı'nın yapılan kontrolleri sonrası sol ayak ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren Mert Sarı, 7-8 ay sahalardan uzak kalacak.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Başarılı orta saha oyuncumuz Mert Sarı Acıbadem Hastanesi tarafından başarılı bir operasyon geçirdi. Tecrübeli oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede yeniden aramıza dönmesini temenni ediyoruz. Bu başarılı ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Sinan Karaoğlu hocamız başta olmak üzere tüm Acıbadem Kayseri Hastanesi personeline teşekkür ederiz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mert Sarı Orduspor Kayseri Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title