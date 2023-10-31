Talasgücü Belediyespor, Türkiye Kupası'nda Somaspor ile tur mücadelesi verecek

Türkiye Üçüncü Futbol Ligi 1. Grup ekibi Talasgücü Belediyespor, yarın Somaspor ile Türkiye Kupası'nda tur mücadelesi verecek. Talasgücü Belediyespor, daha önceki turlarda 1922 Konyaspor ve Sapanca Gençlik'i yenerek adını üçüncü tura yazdırmıştı.

Türkiye Üçüncü Futbol Ligi 1. Grup ekibi Talasgücü Belediyespor, yarın kulüp tarihinde önemli bir maça çıkacak. Türkiye Kupası'nda iki tur geçerek adını 3.Tura yazdırmayı başaransarı lacivertli ekip, yarın Somaspor ile tur mücadelesi verecek.

Kulüp tarihi açısından son derece önemli bir maça çıkacak olanTalasgücü Belediyespor'un rakibi deplasmanda Somaspor olacak. Soma Atatürk Stadı'nda oynanacak olan önemli karşılaşma saat 14.00'da başlayacak. Maçı Sinop Bölgesi'nden Erdal Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını YakupBulut ile FatihYüzbaşı yapacak. Karşılaşmada Cem Alpay ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

İlk turda 1922 Konyaspor ile eşleşen ve rakibini deplasmanda penaltı atışları sonrasında 5-4 yenerek saf dışı bırakan sarı lacivertli takım, ikinci turda ise Sapanca Gençlik ile karşılaştı.Yine deplasmanda sahaya çıkanTalasgücü, bu maçı da 2-1 kazanarak adını üçüncü tura yazdırmıştı. - KAYSERİ