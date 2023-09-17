Talasgücü Belediyespor, Mardin 1969 Spor'u 2-0 mağlup etti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alan Talasgücü Belediyespor sahasında konuk ettiği Mardin 1969 Spor'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 52'nci dakikada Murat ve 85'inci dakikada Taylan kaydetti.