Talasgücü Belediyespor İlk Yarıda 17 Gol Attı

Talasgücü Belediyespor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıda oynadığı 14 maçta rakip filelere 17 gol attı. Takımın en golcü ismi ise 6 gol ile Taylan Özgün oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 2023-2024 sezonunun ilk yarısını 16 puanla 11. sırada tamamlayan Talasgücü Belediyespor, oynadığı 14 maçta kalesinde 22 gol görürken, rakip ağlara 17 gol attı. Sarı lacivertli takım adına kaydedilen golleri 9 farklı futbolcu imza attı. Talasgücü Belediyespor adına ilk yarıda en çok gol atan isim Taylan Özgün oldu. Taylan Özgün'ü 3 golle Akın Arıca ve 2 golle Süleyman Çelik takip etti.

Talasgücü Belediyespor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle:

Taylan Özgün: 6 gol

Akın Arıcan: 3 gol

Süleyman Çelik: 2 gol

Emir Özsoy: 1 gol

Murat Şimşek: 1 gol

M. İbrahim Yıldırım: 1 gol

Mert Sarı: 1 gol

Berkay Öztuvan: 1 gol

Murat Demirezen: 1 gol - KAYSERİ