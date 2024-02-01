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Talasgücü Belediyespor, İbrahim Öztürk'ü transfer etti

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, Altay'da forma giyen ve tüm liglerde şampiyonluk yaşayan İbrahim Öztürk'ü transfer etti. İmza törenine Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen ve tüm liglerde şampiyonluk yaşayan tek oyuncu olan 43 yaşındaki İbrahim Öztürk'ü renklerine bağladı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, kulüp başkanı Yunus İloğlu, teknik direktör Halil Arslan, yöneticiler ve İbrahim Öztürk katıldı.

Burada konuşan Başkan Yalçın, Kayserispor'dan sonra şehrin ikinci profesyonel takımı olduklarını belirtti.

Kulüp başkanı İloğlu da "Bugün burada Kayseri'mizin evladı, 20 yaşında amatörde futbola başlayan sonra amatörden Süper Lig'e kadar kariyerinde başarılı olan İbrahim Öztürk'ü Talasgücü Belediyespor'a kazandırmış bulunuyoruz. Takımımıza güzel hizmetler yapacaktır. Başkanımıza her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Arslan ise Öztürk'ün Talasgücü Belediyespor'a gelmek için büyük fedakarlık yaptığını belirtti.

Erciyesspor'da forma giyerken şampiyonlukla taçlandırdıklarını anımsatan Öztürk de "Sonrasında uzun yıllar başka takımlarda mücadele ettim. Ama burası benim şehrim, benim takımım. Birçok deneyim ve şampiyonluk kazandım. Bu süreçte en ufak bir katkım olursa benim için mutluluk verici. Bugün ilk günkü gibi hala heyecanlıyım. Buradan şampiyonlukla ayrılmıştım, inşallah kariyerimin sonunda şampiyonluk yaşarım." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kaynak: AA / Spor

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