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Talasgücü Belediyespor, Gümüşhane Sportif Faaliyetler'i mağlup etti

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TFF 3'üncü Lig 1'inci grupta yer alan Talasgücü Belediyespor, sahasında ağırladığı Gümüşhane Sportif Faaliyetler'i 2-1'lik skor ile mağlup etti.

STAT:  Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Berk Çekal, Adnan Akbulut, Hasan Hüseyin Yazıcılar

TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can- Enes, Mahmuthan Samet, Akın, Emir (Dk.69 Berkay), Muhammed Emir (Dk.55 Taylan) Ahmet, Canberk (Dk.83 Murat), Mert (Dk.83 Ercan), Süleyman (Dk.69 Ramazan), Erkan

GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER: Erdoğan- Ayhan, Nebi, Ömer Faruk, Ümit, Batuhan (Dk.90 Erdem Can), Mehmetcan (Dk.61 Sertan), Taner, Osman Can (Dk.61 Necati Atilla), Hüseyin, Ali

GOLLER: Dk.45+2 Muhammed Emir, Dk.70 Taylan (Talasgücü Belediyespor)- Dk.67 Ali ( Gümüşhane Sportif Faaliyetler)

SARI KARTLAR: Emir, Mahmuthan Samet, Taylan, Çağrı (Talasgücü Belediyespor) Erdoğan, Mehmetcan, Nebi ( Gümüşhane Sportif Faaliyetler)

TFF 3'üncü Lig 1'inci grupta yer alan Talasgücü Belediyespor, sahasında ağırladığı Gümüşhane Sportif Faaliyetler'i 2-1'lik skor ile mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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