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Talasgücü Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alan Talasgücü Belediyespor, sezonun 18'inci haftasında Ayvalıkgücü Belediyespor'a sahasında 3-0 mağlup oldu.

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Emrecan Tatlıyer, Ahmet Kıvanç Kader, Ufuk Tatlıcan

TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Cihan Şentürk - Ercan Çifci, Ahmet Şahbaz, Murat Karadeniz (Dk. 82 Yusuf Sefa), Arda Belen (Dk. 46 Erkan Kapar), İbrahim Öztürk, Osman Buğra (Dk. 81 Cihan Aydın), Canberk Soykuvvet (Dk. 66 Süleyman Çelik), Taylan Özgün, Hasan Türkyılmaz (Dk. 66 Ramazan Taş), Ertuğrul Yıldırım

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Taner Tamince - Samet Ünger (Dk. 16 Serhat Hürriyet), Polat Güren, İlker Cihan, Davut Babur, Oğuz Aksoy, Yunus Emre, Tugay Yıldırım, (Dk. 82 Alper Aydemir) Deniz Cebeci (Dk. 46 Recep Peköz), Hamit Kurt, Ali Habeşoğlu (Dk. 67 Akın Arıcan)

GOLLER: Dk.50 ve Dk. 58 Ali Habeşoğlu, Dk.52 Recep Peköz ( Ayvalıkgücü Belediyespor )

SARI KART: Polat Güren ( Ayvalıkgücü Belediyespor )

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alan Talasgücü Belediyespor sezonun 18'inci haftasında Ayvalıkgücü Belediyespor'a sahasında 3-0 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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