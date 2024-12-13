Takımlarımızın UEFA'dan şu ana kadar kaç para kazandığı ortaya çıktı

Avrupa'da mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in yanı sıra turnuvaya elemelerde veda eden Trabzonspor'un bu sezon kazandığı toplam para ortaya çıktı.

TRABZONSPOR

1.275 milyon euro

RAMS BAŞAKŞEHİR

4.725 milyon euro

BEŞİKTAŞ

6.335 milyon euro

FENERBAHÇE

7.460 milyon euro

GALATASARAY

13.475 milyon euro

BAŞARI BONUSLARI

Avrupa Ligi'nin ilerleyen bölümlerinde elde edilecek başarıya göre alınacak ücretler ise şöyle olacak: