Takımlarımızın UEFA'dan şu ana kadar kaç para kazandığı ortaya çıktı
Avrupa'da mücadele eden takımlarımızdan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in yanı sıra turnuvaya elemelerde veda eden Trabzonspor'un bu sezon kazandıkları toplam para açıklandı. En fazla kazanan kulüp 13.475 milyon euro ile Galatasaray oldu. İşte diğer takımların kazancı...
Avrupa'da mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in yanı sıra turnuvaya elemelerde veda eden Trabzonspor'un bu sezon kazandığı toplam para ortaya çıktı.
TRABZONSPOR
- 1.275 milyon euro
RAMS BAŞAKŞEHİR
- 4.725 milyon euro
BEŞİKTAŞ
- 6.335 milyon euro
FENERBAHÇE
- 7.460 milyon euro
GALATASARAY
- 13.475 milyon euro
BAŞARI BONUSLARI
Avrupa Ligi'nin ilerleyen bölümlerinde elde edilecek başarıya göre alınacak ücretler ise şöyle olacak:
- Galibiyet 450 bin euro
- Beraberlik 150 bin euro
- 1-8 içerisinde bitirirse: 600 bin euro
- 9-16 arasında yer alırsa: 300 bin euro
- İlk 24 takım içerisinde yer alırsa: Ek 300 bin euro
- Son 16 Turuna kalırsa: 1.75 milyon euro
- Çeyrek Finale kalırsa: 2.5 milyon euro
- Yarı Finale kalırsa: 4.2 milyon euro
- Finale yükselirse: 7 milyon euro
- Şampiyon olursa: 6 milyon euro