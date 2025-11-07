Haberler

Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti

Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti Haber Videosunu İzle
Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA'nın kupa organizasyonlarında bir hafta daha sona erdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Samsunspor, Konferans Ligi'nde Hamrun'u aynı skorla mağlup etti. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde Plzen ile berabere kaldı. Bu sonuçlarla UEFA ülke puanı güncellendi. Türkiye, 5 takımdan 3'üyle yola devam ederek yükselişini sürdürüyor.

  • Türk takımları Avrupa kupalarında son 3 maç haftasında 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
  • Türkiye'nin ülke puanı 47.000 ile Avrupa sıralamasında 9. sırada yer alıyor.
  • Galatasaray 25 Kasım'da Royale Union SG ile, Samsunspor 27 Kasım'da Breidablik ile deplasmanda, Fenerbahçe ise aynı gün Ferencvaros ile Kadıköy'de maç yapacak.

Galatasaray deplasmanda Ajax'ı, Samsunspor evinde Hamrun'u devirdi, Fenerbahçe ise Çekler'in Viktoria Plzen takımıyla deplasmanda berabere kaldı.

TAKIMLARIMIZ ŞOV YAPIYOR

Türk takımları Avrupa kupalarında son 3 maç haftasında 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Temsilcilerimizin Avrupa'daki muhteşem serisinin ardından gözler ülke puanına çevrildi.

İşte maçların ardından oluşan güncel ülke puanı:

  • 1- İNGİLTERE | 100.783
  • 2- İTALYA | 88.658
  • 3- İSPANYA | 83.081
  • 4- ALMANYA | 79.832
  • 5- FRANSA | 71.822
  • 6- HOLLANDA | 64.200
  • 7- PORTEKİZ | 60.667
  • 8- BELÇİKA | 56.950
  • 9- TÜRKİYE | 47.000
  • 10- ÇEK CUMHURİYETİ | 43.100

SIRADAKİ RAKİPLER

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. maçında 25 Kasım akşamı Belçika'nın Royale Union SG takımını ağırlayacak. Samsunspor turnuvadaki 4. maçında İzlanda deplasmanına gidiyor. Kırmızı-Beyazlılar 27 Kasım'da Breidablik takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ise aynı gün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla Kadıköy'de mücadele edecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Futbolda bahis operasyonu! 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı

Futbolda yeni deprem! Süper Lig kulübü başkanı ve 17 hakem gözaltında
İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı

İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSpartakus:

9 puan gelir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motorine gece yarısı 2 lira 7 kuruşluk dev zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Gece yarısı sessiz sedasız dev zam geldi
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

En acı görüntü! Daha 8 yaşındaydı
Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu

Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadından kan donduran sözler
Hayallerin bittiği o an: Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki var

Hayallerin bittiği o an: Taraftardan büyük tepki var
Motorine gece yarısı 2 lira 7 kuruşluk dev zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Gece yarısı sessiz sedasız dev zam geldi
Neler yapıyorlar neler! Avrupa Ligi'nde Sürpriz lider

Neler yapıyorlar neler! Avrupa Ligi'nde Sürpriz lider
UEFA Avrupa Ligi'nde skandal koreografi: Türklerle savaş olmalı

UEFA Avrupa Ligi'nde skandal koreografi
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Miss Universe Ceren Arslan: Bu şanlı bayrağın altında yer almak gururum

Ceren Arslan: Kız kardeşiniz için aslan kesilmenize ihtiyacım var
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının kardeşi: İki şüpheli var

En yakınlarındaki isim bir kişiyi işaret etti, o şüphe akıllara geldi
Firari iş insanı Turgay Ciner de bahis soruşturmasına dahil edildi

Firari iş insanı da bahis soruşturmasına dahil edildi
Trump tarihi anlaşmayı duyurdu: Özbekistan 100 milyar doları aşkın alım ve yatırım yapacak

Trump'ın keyfi yerinde! Tarihi anlaşmayı bu sözlerle duyurdu
45 ilde dev FETÖ operasyonu! 178 şüpheli yakalandı, 67'si tutuklandı

Dev FETÖ operasyonu! Onlarca kişi tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.