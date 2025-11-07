Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti
UEFA'nın kupa organizasyonlarında bir hafta daha sona erdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Samsunspor, Konferans Ligi'nde Hamrun'u aynı skorla mağlup etti. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde Plzen ile berabere kaldı. Bu sonuçlarla UEFA ülke puanı güncellendi. Türkiye, 5 takımdan 3'üyle yola devam ederek yükselişini sürdürüyor.
- Türk takımları Avrupa kupalarında son 3 maç haftasında 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
- Türkiye'nin ülke puanı 47.000 ile Avrupa sıralamasında 9. sırada yer alıyor.
- Galatasaray 25 Kasım'da Royale Union SG ile, Samsunspor 27 Kasım'da Breidablik ile deplasmanda, Fenerbahçe ise aynı gün Ferencvaros ile Kadıköy'de maç yapacak.
TAKIMLARIMIZ ŞOV YAPIYOR
Temsilcilerimizin Avrupa'daki muhteşem serisinin ardından gözler ülke puanına çevrildi.
İşte maçların ardından oluşan güncel ülke puanı:
- 1- İNGİLTERE | 100.783
- 2- İTALYA | 88.658
- 3- İSPANYA | 83.081
- 4- ALMANYA | 79.832
- 5- FRANSA | 71.822
- 6- HOLLANDA | 64.200
- 7- PORTEKİZ | 60.667
- 8- BELÇİKA | 56.950
- 9- TÜRKİYE | 47.000
- 10- ÇEK CUMHURİYETİ | 43.100
SIRADAKİ RAKİPLER
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. maçında 25 Kasım akşamı Belçika'nın Royale Union SG takımını ağırlayacak. Samsunspor turnuvadaki 4. maçında İzlanda deplasmanına gidiyor. Kırmızı-Beyazlılar 27 Kasım'da Breidablik takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ise aynı gün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla Kadıköy'de mücadele edecek.