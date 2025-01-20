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Konyaspor'un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı

Konyaspor'un yıldızı, Galatasaray maçı öncesi elini kırdı
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor'un Brezilyalı yıldızı Pedrinho, antrenmanda elini kırdı. Sağ el tarak kemiğinde meydana gelen kırık sebebiyle ameliyat olan 28 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılara karşı kadroda olması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Konyaspor'da beklenmedik bir sakatlık yaşandı.

PERDRINHO, ANTRENMANDA ELİNİ KIRDI

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; takımın yıldız oyuncusu Pedrinho'nun antrenman esnasında sağ el tarak kemiğinde meydana gelen kırık sebebiyle ameliyat olduğu ifade edildi.

Takımın yıldızı elini kırdı: Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi beklenmedik sakatlık

GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK

Bununla birlikte Pedrinho'nun özel bir ekipmanla antrenmanlara çıkmaya devam edeceği belirtildi. Pedrinho'nun, Konyaspor'un 25 Ocak Cumartesi günü Galatasaray maçında kadroda yer alması bekleniyor.

PEDRINHO'NUN SEZON PERFORMANSI

Sezon başında Bulgar takımı CSKA 1948'den Konyaspor'a transfer olan 28 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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