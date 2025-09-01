Takımın başına mı geçiyor? İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması

Güncelleme:
Mourinho'nun ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları devam ediyor. Yerli adaylardan biri olan İsmail Kartal, asbaşkan Hamdi Akın ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kartal, görüşmede Fenerbahçe'de görev yapmaya hazır olduğunu belirtti ve "Tüm maçları izledim. Oyuncuların durumunu biliyorum. Takımın içindeydim. Ne yapacağımı biliyorum"dedi.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yla yolları ayıran Fenerbahçe, Portekizli teknik adamın yerine arayışlara tam gaz devam ediyor. Yerli adaylardan biri olan İsmail Kartal, dün asbaşkan Hamdi Akın ile bir görüşme yaptı.

"TAKIMIN İÇİNDEYİM"

Deneyimli teknik adam yapılan görüşmede Fenerbahçe'de görev yapmaya hazır olduğunu iletti. İsmail Kartal'ın, görüşmede "Tüm maçları izledim. Oyuncuların durumunu biliyorum. Takımın içindeydim. Ne yapacağımı biliyorum. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun" dediği ortaya çıktı.

Hamdi Akın bu bilgileri Başkan Ali Koç'la paylaştıktan sonra nihai karar verilecek. İsmail Kartal, Akın'ın evine tekne ile gelirken aynı şekilde ayrıldı. Bu anlar objektiflere yansıdı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
