Takımı 3-1 önde olan Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki

Fenerbahçe taraftarı, Gençlerbirliği maçının sonunda 3-1 önde olunmasına rağmen "Ali Koç istifa" tezahüratlarında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazandı.

ALİ KOÇ'A İSTİFA TEPKİSİ

Fenerbahçe taraftarı, maçın son anlarında 3-1 önde olunmasına rağmen kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son bölümünde "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı.

SOSYAL MEDYADA DA DESTEK GÖRDÜ

Bu tezahüratlar sosyal medyada da olumlu yankı buldu. Birçok kullanıcı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSer_hat:

Daha çoook bağıracaksınız,Kerem de nasibini alacak

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıImparator:

gitme sana Muhtaciz Ali Baskan

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Fener taraftarı akıllanmaya başladı.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
