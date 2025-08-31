Takımı 3-1 önde olan Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazandı.

ALİ KOÇ'A İSTİFA TEPKİSİ

Fenerbahçe taraftarı, maçın son anlarında 3-1 önde olunmasına rağmen kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın son bölümünde "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı.

SOSYAL MEDYADA DA DESTEK GÖRDÜ

Bu tezahüratlar sosyal medyada da olumlu yankı buldu. Birçok kullanıcı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.