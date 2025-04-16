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Takımdan ayrılacak mı? Galatasaray Icardi hakkındaki son kararını verdi

Takımdan ayrılacak mı? Galatasaray Icardi hakkındaki son kararını verdi
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Galatasaray'ın, takımdan ayrılacağı iddia edilen Icardi'nin durumunu yakından takip ettiği ve onunla ilgili kararını verdiği iddia edildi. Yöneticilerin, çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Icardi için 'ilk bomba transferimiz olacak' yorumlarında bulunduğu söyleniyor. Yöneticilerin, Osimhen'in gitmesi durumunda onun yokluğunu en kolay unutturacak kişinin Icardi olduğunu düşündüğü belirtiliyor.

Sezon başında Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağlayan Galatasaray, Nijeryalı golcünün bonservisini alabilmek için tüm şartları zorluyor.

Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merakla beklenirken Galatasaray, dünyaca ünlü diğer golcüsü Mauro Icardi'nin de durumunu yakından takip ediyor.

"BOMBA TRANSFERİMİZ OLACAK"

Çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan Mauro Icardi için yöneticilerin "İlk bomba transferimiz olacak" yorumlarında bulunduğu iddia edildi. Sözcü'de yer alan habere göre, topla çalışmalara başlayan Icardi, Galatasaray'ın hazırlık kampına yetişecek.

Yöneticiler, Osimhen'in gitmesi durumunda onun yokluğunu en kolay unutturacak kişinin Mauro Icardi olduğunu düşünüyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYORDU

Icardi, Galatasaray kariyerinde 87 maçta görev aldı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 61 gol ve 22 asistlik skor katkısı verdi.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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