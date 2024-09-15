Üye Girişi
Haberler

Takımdaki problemi açık açık söyledi! Jose Mourinho'dan futbolculara çok konuşulacak serzeniş

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada ikinci yarıda takımının oynadığı futbolu beğenmediğini söyledi. Çok fazla top kaybı yaptıklarına ve topu tutamadıklarını belirten Mourinho, ""İkinci yarıdaki tek pozisyonumuz kornerden Çağlar ile geldi. Bir hırs problemimiz vardı ve ben daha farklı şekilde olmasını tercih ederdim" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İkinci yarıdaki futbolu beğenmediğini belirten Mourinho, takımdaki bir probleme vurgu yaptı.

"İKİNCİ YARIYI BEĞENMEDİM"

İkinci yarı takımı beğenmediğini söyleyen Portekizli teknik adam, "Skor güzel, oyunu ilk yarıda iyi kontrol ettik. İlk yarıdaki hırsı ikinci yarıda göstermedik. Çok hata yaptık, sanki oyuncular 3 puanı alıp eve gitmek istiyor gibiydi. Ancak milli arada oyuncular rutinini kaybedebilir, o yüzden 3 puanı almak önemli bizim için" dedi.

"HIRS PROBLEMİMİZ VARDI"

Çok fazla top kaybı yaptıklarına ve topu tutamadıklarını da sözlerine ekleyen Mourinho, "İkinci yarıdaki tek pozisyonumuz kornerden Çağlar ile geldi. Bir hırs problemimiz vardı ve ben daha farklı şekilde olmasını tercih ederdim. 2-0 oyuncuları rahatlatmış gibiydi. Ancak kazanmayı bildik" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Jose Mourinho Jose Mourinho Fenerbahçe Fenerbahçe Kasımpaşa Kasımpaşa Futbol Spor

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi

 Sakarya'daki facia anbean güvenlik kamerasında! Fabrika cephanelik gibi patlamış

Sakarya'daki facia anbean kamerada! Cephanelik gibi patlamış

 Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
Kaymakamın makam arabasında 'arama' krizi! Emri veren komutan görevinden oldu

Kaymakamın makam arabasında arama krizi! Emri veren komutan görevinden oldu
500

Yorumlar (2)

Köksal Çelik:

Hocam bu gidişle oyuncular sizi gönderir haberiniz olsun sizinde işinize gelir gerçi tazminat kapmış olursunuz

11
8
yanıtYanıtla
Özer Doğan:

Hoca ben değilim ismail Kartal da sorumlu değil Başta Ali Koç ve sen sorumlusun

1
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Visca neden kırmızı kart gördü? Edin Visca'nın kart gördüğü pozisyon! TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM! Trabzonspor- Beşiktaş maçı kaç kaç? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER! Beşiktaş ilk 11'de kimler var? BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE Havalimanında aldatıldığını öğrendi! Olay nerede oldu? (VİDEO İZLE) KASIMPAŞA- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Kasımpaşa- Fenerbahçe maçını kim kazandı? Fenerbahçe 3 puanı aldı mı? S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle! Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki! GIRONA - BARCELONA MAÇI İZLE S SPORTS canlı (HD) izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle! AY TUTULMASI NE ZAMAN? Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? 18 Eylül'de ne olacak? S Sport CANLI izle! (ATLETICO MADRID- VALENCIA) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Atletico Madrid-Valencia maçı şifresiz izleme linki! Atletico Madrid- Valencia maçı saat kaçta? (La Liga)
title