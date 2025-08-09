Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi

Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Nelson Semedo, İngiltere'deki eski takımı Wolves'te büyük bir krize sebep oldu. Matheus Cunha ve Rayan Ait-Nouri'nin ayrılıklarının ardından Semedo'nun da Fenerbahçe'ye transfer olması Wolves'te ciddi bir darbe olarak görüldü. İngiltere basını, Wolves teknik direktörü Vitor Pereira'nın bu durumdan dolayı büyük bir darbe aldığını belirtti.

TAKIMDA KRİZ ÇIKTI

aksam.com.tr'nin İngiltere basınından aktardığı habere göre; Wolves'te Matheus Cunha ve Rayan Ait-Nouri ayrılığı sonrası takımın bir diğer kilit isimlerinden biri olan Nelson Semedo ile de yol ayrıldı. Bu ayrılık için Ada ekibinin pişman olduğu belirtilirken, "Yeni sezon öncesinde kilit isimlerinden biri olan Semedo'yu da kaybeden teknik direktör Vitor Pereira büyük darbe aldı." ifadelerine yer verildi.

FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Haberde, Nelson Semedo'nun Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maç olan Feyenoord karşılaşmasındaki performansı büyük beğeni topladı. Portekizli yıldızın bu performansla şimdiden Wolves'i pişman ettiği belirtildi.

