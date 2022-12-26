Takımda bile istenmiyor! Yaptığı hareket kariyerini bitirdi

Dünya Kupası'nda Emiliano Martinez'in kupa seremonisinde yaşadığı sevinç ortalığı karıştırmıştı. Arjantin'in file bekçisi Emiliano Martinez, yapmış olduğu skandal hareketlerden sonra konuşulmaya devam ediyor. Soyunma odasında ve şampiyonluk otobüsünde Mbappe'ye göndermede bulunan Martinez'e kötü haber geldi. Aston Villa Menajeri Unai Emery'nin Emiliano Martinez'den şikâyetçi olduğu ve takımda istemediği belirtildi.

2022 Dünya Kupası kutlamalarındaki tavırlarından dolayı çok konuşulan Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez kovulma tehlikesiyle karşı karşıya. Arjantin ve Aston Villa'nın kalecisi, büyük zaferin ardından yaptığı kutlamalarla gündeme otururken birçok eleştiri aldı. Arjantin'in zaferinde yaptığı kutlamaların ardından Emery, kulübü Martinez'i satmak için ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

TAKIMDA İSTENMİYOR

İngiliz basınınında yer alan haberlere göre Aston Villa Menajeri Unai Emery'nin Emiliano Martinez'den şikâyetçi. Arjantin'in zaferinde yaptığı kutlamaların ardından Emery, kulübü Martinez'i satmak için ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyor. Son olarak takımda istenmediği öğrenilen file bekçisinin geleceği merak ediliyor.

YERİNE GELECEK İSİM HAZIR

Emiliano Martinez'in takımdan kovulması durumunda yerine düşünülen isim ise yine 2022 Dünya Kupası'na damga vuran bir başka eldiven Yassine Bono. Başarılı kaleci, Fas'ın Katar'da yazdığı peri masalında başrol oynayan isimler arasında yer alıyordu.