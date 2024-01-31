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Takım resmen dağıldı! Adana Demirspor'da peş peşe ayrılıklar

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Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile ailevi sebepler nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Akdeniz ekibi ayrıca Mbaye Niang'ın sözleşmesini de feshetti.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da ayrılıklar sürüyor. Akdeniz ekibi, orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile yollarını ayırıp, Mbaye Niang'ın da sözleşmesini feshetti.

STAMBOULİ İLE YOLLAR AYRILDI

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benjamin Stambouli'nin, babasının vefatı sonrasındaki süreçte ailesinin yanında olması talebi neticesinde oyuncumuzla beraber aldığımız karar doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Stambouli'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Takım resmen dağıldı! Adana Demirspor'da peş peşe ayrılıklar

NIANG'IN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİLER

Akdeniz ekibi ayrıca Stambouli ile birlikte Mbaye Niang'ın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Niang'ın İtalyan ekibi Empoli'ye imza atması bekleniyor.

TOPLAMDA 6. AYRILIK

Adana Demirspor'da devre arası transfer döneminde daha önce Younes Belhanda, Jonas Svensson, Kevin Rodrigues ve Badou N'Diaye gibi takımın önemli isimleriyle yollar ayrılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Adana Demirspor Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Erkan Arslan:

PARA FiNiSH HAVAN BURAYA KADARMIS BASKAN Sanada Güle Güle

6
0
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duyarlı vatandaş:

Para bitti yabancı oyuncu neden dursun ki?

2
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Eclipse Moon34:

Ads küme düşer seneye ve çokta iyi olur bu tür başkanlar sadece Türk futbolunu körelten tiplerdir saçma sapan bir olay

0
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