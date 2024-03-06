Takım arkadaşlarının canını hiçe sayan Balotelli, soyunma odasında torpil patlattı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, attığı gollerden çok yaptığı hareketlerle gündem olmaya devam ediyor.

SOYUNMA ODASINDA TORPİL PATLATTI

Balotelli'nin soyunma odasında takım arkadaşlarının canını hiçe saydığı görüntüler ortaya çıktı. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun soyunma odasına takım arkadaşlarının olduğu sırada torpil attığı görüldü.

TAKIM ARKADAŞLARI NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İtalyan forvetin yaktığı torpilin patlaması sonrası neye uğradığını şaşıran futbolcuların o anlarda hayli korktuğu görülürken, Balotelli'nin hareketi ise çok konuşuldu.