Üye Girişi
Haberler

Takım arkadaşlarının canını hiçe sayan Balotelli, soyunma odasında torpil patlattı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yıldız oyuncusu Mario Balotelli, soyunma odasında torpil atarak takım arkadaşlarını korkuttu. Balotelli'nin bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, attığı gollerden çok yaptığı hareketlerle gündem olmaya devam ediyor.

SOYUNMA ODASINDA TORPİL PATLATTI

Balotelli'nin soyunma odasında takım arkadaşlarının canını hiçe saydığı görüntüler ortaya çıktı. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun soyunma odasına takım arkadaşlarının olduğu sırada torpil attığı görüldü.

TAKIM ARKADAŞLARI NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İtalyan forvetin yaktığı torpilin patlaması sonrası neye uğradığını şaşıran futbolcuların o anlarda hayli korktuğu görülürken, Balotelli'nin hareketi ise çok konuşuldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Adana Demirspor Mario Balotelli Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Ataner Orkunoğlu kimdir? İYİ Parti İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı Ataner Orkunoğlu kimdir? DEVA Partisi Kırıkkale adayı Adem Atmani kimdir? 2024 DEVA Partisi Kırıkkale belediye başkan adayı kim? Eyüp Ali Özdemir kimdir? İYİ Parti İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayı Eyüp Ali Özdemir kimdir? Ali Coşkun kimdir? İYİ Parti İstanbul Ataşehir Belediye Başkan adayı Ali Coşkun kimdir? Yüksel Tümtürk kimdir? İYİ Parti İstanbul Avcılar Belediye Başkan adayı Yüksel Tümtürk kimdir? İsmail Yaşar kimdir? İYİ Parti İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı İsmail Yaşar kimdir? Ayşe Gülnur kimdir? İYİ Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Ayşe Gülnur Şakir kimdir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 6 Mart EXXEN spor canlı izle! E okul neden açılmıyor, e-okul sorun mu var 6 Mart Çarşamba? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! GS Warriors Milwaukee Bucks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 7 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! 6-7 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 6 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 6 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı?
500

Yorumlar (2)

Mustafa Sayhan:

Sizde ne abartiyosunuz torpil adam mı öldürür öyle bir antiyilorsunuz hikâyeyi bizde ne oldu dedik

4
3
yanıtYanıtla
bekir Kizildemir:

Sergen yalçin: bu çocukta beyin yok

2
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title