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Takım arkadaşının eşiyle birlikte olduğu iddia edilmişti! Sırp golcünün skandal hareketiyle tribünler buz kesti

Spor Haberleri

Takım arkadaşı Rajkovic'in eşi Ana Cakic'le birlikte olduğu iddia edilen Dusan Vlahovic, İsviçre'ye attığı golden sonra skandal bir sevinç yaptı. Cinsel organıyla gönderme yapan Vlahovic, futbolseverlerin tepkisini çekti.

Sırbistan Milli Takımı'nda yaşanan skandal iddiaya futbolculardan yanıt geldi. Sırbistan'ın golcüsü Dusan Vlahovic, takım arkadaşı Rajkovic'in eşi Ana Cakic'le ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Takım arkadaşının eşiyle birlikte olduğu iddia edilmişti! Sırp golcüden cinsel organıyla skandal sevinç

ÖNCE 'SUS' İŞARETİ

Vlahovic attığı golden sonra kameralara 'Sus' işareti yaptı. Ardından eliyle cinsel organıyla hamle yapan Vlahovic, herkesi şoka uğrattı. Vlahovic'in bu hareketi büyük tepki çekti.

Takım arkadaşının eşiyle birlikte olduğu iddia edilmişti! Sırp golcüden cinsel organıyla skandal sevinç

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Sırbistan Spor Haberler

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