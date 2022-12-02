Takım arkadaşının eşiyle birlikte olduğu iddia edilmişti! Sırp golcünün skandal hareketiyle tribünler buz kesti
Spor Haberleri
Takım arkadaşı Rajkovic'in eşi Ana Cakic'le birlikte olduğu iddia edilen Dusan Vlahovic, İsviçre'ye attığı golden sonra skandal bir sevinç yaptı. Cinsel organıyla gönderme yapan Vlahovic, futbolseverlerin tepkisini çekti.
Sırbistan Milli Takımı'nda yaşanan skandal iddiaya futbolculardan yanıt geldi. Sırbistan'ın golcüsü Dusan Vlahovic, takım arkadaşı Rajkovic'in eşi Ana Cakic'le ilişki yaşadığı iddia edilmişti.
ÖNCE 'SUS' İŞARETİ
Vlahovic attığı golden sonra kameralara 'Sus' işareti yaptı. Ardından eliyle cinsel organıyla hamle yapan Vlahovic, herkesi şoka uğrattı. Vlahovic'in bu hareketi büyük tepki çekti.