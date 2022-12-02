Takım arkadaşının eşiyle birlikte olduğu iddia edilmişti! Sırp golcünün skandal hareketiyle tribünler buz kesti

Takım arkadaşı Rajkovic'in eşi Ana Cakic'le birlikte olduğu iddia edilen Dusan Vlahovic, İsviçre'ye attığı golden sonra skandal bir sevinç yaptı. Cinsel organıyla gönderme yapan Vlahovic, futbolseverlerin tepkisini çekti.