Takım arkadaşını tokatlayan Caner Erkin sessizliğini bozdu

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Pendikspor'a 4-1 mağlup olurken, yeşil siyahlı takımın kaptanı Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attığı için 76. dakikada hakem Burak Demirkıran tarafından kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

KADRO DIŞI KALDI

Konuyla ilgili olarak bir toplantı gerçekleştiren Sakaryaspor Yönetim Kurulu, Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ı kadro dışı bırakma kararı aldı.

ÖZÜR DİLEDİ: KARİYERİME YAKIŞMAYAN BİR EYLEMDE BULUNDUM

Erkin, yaşanan olaydan dolayı Sakaryaspor camiasından özür diledi. Kendisine hakaret edilmesi ve küfür edilmesi sonucu kariyerine yakışmayan bir eylemde bulunduğunu belirten Caner açıklamasında, "Şahsıma yönelik hakaretlerde bulunması ve korner atışını kullanmaya giderken de sözlerine devam etmesi üzerine döndüğümde kafa kafaya gelerek küfür etmesi neticesi bana ve kariyerime yakışmayan bir eylemde bulundum. Sevgili Sakaryaspor camiası, dün oynadığımız Pendikspor karşılaşmasında takım arkadaşım ile yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğumu başta kıymetli Sakaryaspor camiası olmak üzere tüm futbolseverlere belirtmek isterim.

Sakaryaspor gibi köklü bir camiaya transfer olduğum günden bu yana hem saha içinde hem saha dışında elimden gelen tüm çabayı göstererek yalnızca başarıya odaklandım. Takım arkadaşım Burak Altıparmak'ın girdiği bir pozisyon sonrasında maçı kazanma hırsıyla kendisine pas vermediği için sitemkar bir şekilde tepki gösterdim.

Bu söylemimin ardından şahsıma yönelik hakaretlerde bulunması ve korner atışını kullanmaya giderken de sözlerine devam etmesi üzerine döndüğümde kafa kafaya gelerek küfür etmesi neticesi bana ve kariyerime yakışmayan bir eylemde bulundum. Takım kaptanı olarak böyle bir tartışmanın bu noktaya gelmesine izin vermemem ve maç içerisinde bu sebeple takımımı yalnız bırakmamam gerekirdi. Bunun için en başta camiamızdan ardından tüm futbolseverlerden özür diliyorum. Sakaryaspor'un başarısı ve sezon sonunda hak ettiği yerde olması için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim" ifadeleri yer aldı.