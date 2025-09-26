Haberler

Takım arkadaşını tokatladı! Herkesin özür beklediği Caner'in maçtan sonra yaptığına bakın

Takım arkadaşını tokatladı! Herkesin özür beklediği Caner'in maçtan sonra yaptığına bakın
Güncelleme:
Takım arkadaşını tokatladı! Herkesin özür beklediği Caner'in maçtan sonra yaptığına bakın
Sakaryaspor'da oynayan Caner Erkin, Pendikspor karşılaşmasında takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attı ve kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Maç sonu özür dilemesi beklenen Caner Erkin, özel arabasıyla kafileden önce stadyumdan ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 7. hafta maçında Pendikspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Pendik'in ev sahipliğinde oynanan maça Caner Erkin'in takım arkadaşına yaptığı hareket damga vurdu.

TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI

Sakaryaspor forması giyen Caner, maçın 76. dakikasında bir pozisyonda sinirlenerek takım arkadaşı Burak Altıparmak'ın üzerine yürüdü. İki oyuncu kafa kafaya geldiği esnada Caner Erkin, Burak Altıparmak'a tokat attı.

KIRMIZI KARTLA CEZALANDIRILDI

Pendikspor'un 3-1 önde götürdüğü sıralarda Caner Erkin yaptığı bu hareket sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Takım arkadaşları Caner Erkin'i güçlükle sakinleştirdi. Karşılaşmayı Pendikspor, 4-1'lik skorla kazandı.

KAFİLEDEN ÖNCE STADYUMDAN AYRILDI

Futbol camiasında büyük yankı uyandıran bu olay sonrası özür dilemesi beklenen Caner, maç sonu açıklama yapmadan arabasıyla kafileden önce stadyumdan ayrıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
