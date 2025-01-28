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Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza

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Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Sivasspor'a 5-2 mağlup olan Kayserispor'da karşılaşmanın 23'üncü dakikasında takım arkadaşı Cardoso'ya tokat attığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Bahoken, Kayserispor Yönetim Kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Sivasspor'a 5-2 mağlup olan Kayserispor'da karşılaşmanın 23'üncü dakikasında takım arkadaşı Cardoso'ya tokat attığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Bahoken, Kayserispor Yönetim Kurulu tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'de Sivasspor ile Kayserispor arasında yaşanan maçta Kayserispor'da Bahoken, yaşanan tartışma sonrası takım arkadaşı Cardoso'ya fiziki müdahalede bulundu. Hakem Burak Pakkan, bu müdahale sonrası Bahoken'e kırmızı kart gösterdi.

Bahoken'in takım arkadaşlarından ve Başkan Nurettin Açıkalın'dan özür dilediği, sarı-kırmızılı yönetiminin Bahoken'in kadro dışı kararı ile alakalı önümüzdeki günlerde yeniden bir değerlendirme yapacağı öğrenildi.

Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Celik:

Helal olsun gerekeni yapmış yönetim Büyük takım Kayseri

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