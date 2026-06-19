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Taha Şahin'in geleceği netlik kazanıyor

Taha Şahin'in geleceği netlik kazanıyor
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Çaykur Rizespor'un başarılı sağ beki Muhammet Taha Şahin, yaz transfer döneminde Süper Lig ve yurt dışından birçok kulübün radarında. Fenerbahçe'nin de yakından takip ettiği 25 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu.

Çaykur Rizespor'un başarılı sağ beki Muhammet Taha Şahin, yaz transfer döneminde birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen Muhammet Taha Şahin, son yıllarda gösterdiği istikrarlı performansla transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Son 3 sezonda Süper Lig'de 97 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu; dinamizmi, mücadeleci yapısı ve hücuma verdiği katkıyla ön plana çıkarken, performansıyla Mart 2025'te A Milli Takım kampına davet edildi.

Bonservisi Karadeniz ekibinde olan başarılı sağ beke Süper Lig ve yurt dışından birçok kulübün ilgi gösterdiği öğrenilirken, son günlerde Fenerbahçe'nin de oyuncuyu yakından takip ettiği yönündeki iddialar gündemde yer aldı.

Taha Şahin, yeni sezon öncesi bireysel çalışmalarını da sürdürüyor. Kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olan Taha Şahin'in transferi veya takımda kalma durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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