Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Açıklaması

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Taha Akgül, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" özel kategorisinde Mohammed Nassar'ın " Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" isimli fotoğrafını seçen Akgül, "Portre" özel kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını oylayan Akgül, "Spor" kategorisinde ise Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" karesini tercih etti.

Akgül, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" başlıklı karesini seçti.

Federasyon başkanı Taha Akgül, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Spor" kategorisinde milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yer aldığı kareyi seçtiğini belirterek, "Toprak Razgatlıoğlu özellikle Kenan (Sofuoğlu) ağabeyden sonra bayrağı devraldı. Gerçekten çok iyi götürüyor, çok büyük başarılara imza atıyor. Toprak ile gurur duyuyoruz. Onu inşallah daha iyi yerlerde, yeni rekorlar kırarken göreceğiz. Fotoğrafın Macaristan'da çekilmiş olması da biliyorsunuz eşim oralı, ayrıca hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafların Filistin'deki insanlık dramının kanıtı niteliğinde olduğunu dile getiren Akgül, şunları kaydetti:

"Filistin'de ciddi bir insani facia var. Allah özellikle kimseyi açlıkla, sevdiğinin acısıyla, evlat acısıyla sınamasın. Orada annelerimiz, Müslüman kardeşlerimiz canları yanarken bir de çocuklarını açlıktan kaybediyor. Bombalardan kurtulan çocuklar bu sefer açlıktan yaşamlarını yitiriyor. Ülkemiz gerçekten bir cennet, kıymetini bilmeliyiz. Çok değerli bir ülkede yaşıyoruz, aynı anda dört mevsimi yaşayabiliyoruz. Bol rızkımız var. Bu anlamda da şanslı olduğumuzu ve şükretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Fotoğraflarda dökülmüş unları toplayan bir anneyi gördüm. Empati yapıyoruz, biz de işçi bir babanın oğlu olarak hamdolsun bugünlere geldik. Çok şükür, güzel şeyler kazandık. Gazze'deki sınav, en ağır sınav. Onların sınavı çok ağır. Elimizden çok fazla bir şey gelmiyor. Dua edeceğiz, yaşananları kınayacağız. Ülkemiz, Gazze'ye her türlü desteği veriyor. Biz de elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Bu zulmün bir an önce durmasını, Gazze halkının sağlıklı bir yaşama kavuşmasını temenni ediyorum."

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelindeki oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.