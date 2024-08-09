Üye Girişi
Haberler

Taha Akgül yarı finalde

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli güreşçimiz Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kg çeyrek finalinde Macar rakibi Daniel Ligeti'yi 8-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Amir Hossein Zare ile karşılaşacak olan Akgül, finale çıkabilmek için mücadele verecek.

Milli güreşçimiz Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kg çeyrek finalinde Macar rakibi Daniel Ligeti'yi 8-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

TEK HEDEF FİNAL

Milli güreşçimiz, serbest stil 125 kg çeyrek finalinde Daniel Ligeti'yi 8-0 yenerek yarı finale yükseldi. Taha Akgül, 19.15'te başlayacak akşam seansının 3. maçında Amir Hossein Zare ile finale çıkabilmek için karşılaşacak. Taha Akgül, son 16 turundaki rakibi Porto Rikolu rakibi Jonovan Smith'ide teknik üstünlükle 10-0 mağlup etmişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Taha Akgül Taha Akgül Spor Haberler

500

Yorumlar (1)

Mehmet ŞaFaK:

tebrikler yiğido

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title