Taha Akgül yarı finalde
Milli güreşçimiz Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kg çeyrek finalinde Macar rakibi Daniel Ligeti'yi 8-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Amir Hossein Zare ile karşılaşacak olan Akgül, finale çıkabilmek için mücadele verecek.
Milli güreşçimiz Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kg çeyrek finalinde Macar rakibi Daniel Ligeti'yi 8-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
TEK HEDEF FİNAL
Milli güreşçimiz, serbest stil 125 kg çeyrek finalinde Daniel Ligeti'yi 8-0 yenerek yarı finale yükseldi. Taha Akgül, 19.15'te başlayacak akşam seansının 3. maçında Amir Hossein Zare ile finale çıkabilmek için karşılaşacak. Taha Akgül, son 16 turundaki rakibi Porto Rikolu rakibi Jonovan Smith'ide teknik üstünlükle 10-0 mağlup etmişti.