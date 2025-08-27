Taha Akgül'ün Dedesinin Vefatı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün dedesi Abdullah Akgül, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 88 yaşında Sivas Medicana Hastanesi'nde vefat etti. Cenaze töreni yarın Sivas Ay Yıldız Camisi'nde yapılacak.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Sivas Medicana Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören 88 yaşındaki Abdullah Akgül, yaşamını yitirdi.

Akgül'ün cenazesinin yarın Sivas Ay Yıldız Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
