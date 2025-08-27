Taha Akgül'ün acı günü

Taha Akgül'ün acı günü
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün dedesi Abdullah Akgül, 88 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Sivas Ayyıldız Camii'nde kılınacak.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve eski milli güreşçi Taha Akgül'ün dedesi Abdullah Akgül, yaklaşık 4 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Merhum Abdullah Akgül'ün cenazesi, yarın Sivas Ayyıldız Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

Allah rahmet eylesin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
