Üye Girişi
Haberler

Taha Akgül, Minik Güreşçilere Moral Verdi

Taha Akgül, Minik Güreşçilere Moral Verdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına aday olan Taha Akgül, Sivas'ın Zara ilçesindeki minik güreşçilerle bir araya geldi. Gençlerle sporun önemi hakkında konuşan Akgül, çalışma, beslenme ve dinlenmenin önemini vurguladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Sivas'ın Zara ilçesinde minik güreşçilerle buluştu. Burada minik sporculara seslenen Akgül, "Çalışma, beslenme ve dinlenmeye dikkat edeceğiz. Bizler için minikler, yıldızlar ve gençler çok önemli. Madalya alamayan kardeşlerime söylüyorum, yenildiğinizde üzülmeyin" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık için yarışacak milli güreşçi Taha Akgül'ün şehir ziyaretleri devam ediyor. Akgül, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Aytaç Keklik, Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt'ün yanı sıra Sivas'ın Zara ilçesindeki güreşçilerle de bir araya geldi.

Burada güreşçilere spor malzemeleri veren Akgül, kariyerinde 1 olimpiyat, 3 dünya, 11 Avrupa şampiyonluğu bulunduğunu söyledi. Akgül, "Bizler de sizler gibi bu yaşlarda başladık güreşe. İnşallah sizler de bizim gibi önce ülkemizi, daha sonra Sivas'ımızı daha iyi yerlerde temsil edeceksiniz. Güreş zor bir spor ve emek harcamak lazım. Bu spor hobi olarak yapılacak bir spor değil, daha ağır bir spor. O yüzden yaptığımızın hakkını vermemiz lazım. Okul bittiğinde antrenmana geleceğiz, idmanımızı yapıp, evde dinleneceğiz. Çalışma, beslenme ve dinlenmeye dikkat edeceğiz. Bizler için minikler, yıldızlar ve gençler çok önemli. Madalya alamayan kardeşlerime söylüyorum, yenildiğinizde üzülmeyin. Bu yaşlarda madalya almak çok mühim değil, önemli olan büyükler. Ben sizlerin yaşındayken hiç madalya alamadım. Sizlerde de aynısı olabilir, o yüzden küsme yok. Antrenmanlara düzenli gelmelisiniz. Belki iyi bir şampiyon olamayabilirsiniz ama bu işten kesinlikle bir ekmek yersiniz. İyi bir antrenör ve iyi bir yönetici olursunuz" ifadelerini kullandı.

Taha Akgül, saha sonra güreşçilerle tek tek fotoğraf çektirdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Taha Akgül Eğitim sivas Spor

Belgeleri yayınlandı! Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf'muş

Raporlar ortaya çıktı! İşte köfteye domuz eti karıştıran ünlü marka

 İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest

İsrail askerleri Netanyahu'ya başkaldırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz

"Samimi bir Kobani muhasebesi yumuşamaya katkı sunar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

"Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, neşteri vuracağız"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman, nerede çekildi? Sucu Kamil filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sucu Kamil filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? 10 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Koç, Yay, Boğa burcu yorumu! 10 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 9 Ekim Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? TOGG yandı mı? TOGG neden yandı? 9 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman? Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango kazanan rakamlar belli mi? 9 Ekim Çarşamba Milli Piyango sorgulama Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.