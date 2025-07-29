Taha Akgül, Macaristan’daki Güreş Kampını Ziyaret Etti

Taha Akgül, Macaristan’daki Güreş Kampını Ziyaret Etti
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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kadınlar Güreş Milli Takımının Macaristan'daki hazırlık kampını ziyaret ederek sporculara moral verdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Macaristan'daki Uluslararası Hazırlık Kampı'nı ziyaret etti.

Federasyonun açıklamasına göre Akgül, Kadınlar Güreş Milli Takımının Tata kentinde 20 Temmuzda başlayan kampına gelerek Eylül ayında yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası öncesi sporculara moral verdi.

Millilerin kampı, 1 Ağustosta sona erecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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