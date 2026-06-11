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KMÜ'den TGF Başkanı Taha Akgül'e fahri doktora ünvanı

KMÜ'den TGF Başkanı Taha Akgül'e fahri doktora ünvanı
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Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Taha Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi senatosunun kararıyla beden eğitimi ve spor alanında fahri doktora unvanına layık görüldü.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'e fahri doktora ünvanı verildi.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Taha Akgül, KMÜ senatosunun kararıyla beden eğitimi ve spor alanında fahri doktora ünvanıyla onurlandırıldı.

Akgül, yaptığı açıklamada, mezun olduğu üniversiteden fahri doktora ünvanı almasının gurur verici olduğunu belirterek, "Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Sefa Lök'e şükranlarımı sunuyorum. Daha önce de adımı üniversitenin içerisinde bir spor salonuna vermişlerdi. Şimdi de senato kararıyla fahri doktora ünvanı verildi. Yüksek lisans mezunu bir sporcu olarak doktor ünvanını almak benim için çok büyük gurur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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