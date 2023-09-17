Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Sırbistan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda mücadele eden Milli güreşçi Taha Akgül, Macar Daniel Ligeti'yi 5-0 yenerek bronz madalya kazandı. Dünya üçüncüsü olan Akgül, serbest stilde milliler adına, 2024 Paris Olimpiyatlarına kota alan ilk sporcu oldu.

Dünya Güreş Şampiyonası, Sırbistan'da devam ediyor. Milli güreşçi Taha Akgül, son şampiyon ünvanıyla çıktığı organizasyonda 125 kilo ilk maçında Meksikalı Garcia'yı 10-0, Azerbaycan'dan Meshvildishvili 2-0, çeyrek finalde ise Ukraynalı Khotsianivskyi'yi 3-0 mağlup etti. Yarı finalde İranlı Amir Hossein Abbas Zare ile karşı karşıya gelen Taha, rakibine 4-0 yenilerek final şansını yitirdi. 32 yaşındaki milli güreşçimiz bronz madalya ve 2024 Paris Olimpiyatlarına kota almak için mindere çıktı. Macar Daniel Ligeti karşısında ilk puanı maçın ilk saniyelerinde alarak (1-0) öne geçti. Rakibini bastırarak 3 puan daha alan Taha, yerde çırpma yaparak skoru 5-0 yaptı. Macar sporcu Daniel Ligeti, Taha karşısında puan arasa da ilk yarıyı 5-0 kaybetti. İkinci yarıya Milli güreşçi Taha Akgül kontrollü başladı ve maçın sonuna kadar rakibine puan vermedi. Karşılaşmayı 5-0 kazanan Akgül, dünya üçüncüsü olarak Paris kotasını kazanan sporcu oldu.

Uluslararası kariyerinde 28 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalya bulunan Taha Akgül, serbest güreşte milliler adına 2024 Paris Olimpiyatlarına kota alan tek sporcu oldu. Bugüne kadar kariyerinde 1 Olimpiyat, 3 Dünya ve 10 kez Avrupa şampiyonu olan Akgül, kariyerine 1 bronz madalya daha ekleyerek toplamda 36'ncı madalyasını kazanmış oldu.