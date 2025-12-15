Haberler

Malatya'da 2 hakem Avrupa Şampiyonası'nda görev aldı

Güncelleme:
Kosova'da düzenlenen Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye, Genel Klasman, Kadın Takımı ve Erkek Takımı kategorilerinde şampiyonluk elde etti. Milli takım toplamda 15 madalya kazandı.

Taekwondo Ümit Milli Takımı, Kosova'da düzenlenen Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı ekip, Genel Klasman, Kadın Takımı ve Erkek Takımı kategorilerinde Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonada milli takım antrenörleri olarak Malatyalı Enes Murat Biri ve Osman Merde görev aldı. Türkiye Taekwondo Federasyonu As Başkanı Malatyalı Engin Sarıkaya, Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu'nun direktifleriyle Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında göndere çektirmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Milli sporcular, organizasyonu 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile tamamladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
