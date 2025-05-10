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Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi

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RAMS Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de Dusan Tadic ile Anderson Talisca arasında yaşanan gerginliğin en net görüntüsü ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde Tadic'in Talisca'ya çok sinirlendiği ve üzerine yürümeye çalıştığı anda takım arkadaşı İsmail Yüksek tarafından zar zor tutulduğu görülüyor.

Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 45. dakikasında yaşanan Dusan Tadic ve Anderson Talisca gerginliği maça damga vurdu.

TADIC'İ İSMAİL ZOR TUTUYOR

Golün ardından takım arkadaşları Talisca ve Dusan Tadic arasında sözlü bir tartışma çıktı. Bu tartışma, kısa sürede alevlenerek fiziksel bir kavgaya dönüştü. Ortaya çıkan görüntülerde Tadic'in Talisca'ya çok sinirlendiği ve üzerine yürümeye çalıştığı anda takım arkadaşı İsmail Yüksek tarafından zar zor tutulduğu görülüyor.

Olayın büyümesi üzerine diğer futbolcular ve teknik heyet araya girerek iki oyuncuyu ayırmak zorunda kaldı. Yaşanan bu tatsız olay, bir süredir Fenerbahçe soyunma odasında gerginlikler ve bölünmeler yaşandığı yönündeki iddiaları da gündeme getirdi.

GRUPLAŞMA İDDİALARI VAR

Son zamanlarda bazı spor yorumcuları ve haber kaynakları, Fenerbahçe soyunma odasında farklı gruplaşmaların olduğu ve oyuncular arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığı yönünde haberler yapmıştı. Talisca ve Tadic arasında yaşanan bu kavga, bu iddiaları güçlendiren bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe kulübünden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, bu olayın takımın genel motivasyonu ve saha içi uyumu üzerindeki etkileri merak konusu oldu. Teknik direktörün bu duruma nasıl bir çözüm bulacağı ve takım içindeki bu gerginliğin nasıl giderileceği ise önümüzdeki günlerde yakından takip edilecek.

MAÇ SONU BUZLAR ERİDİ

Öte yandan Tadic ile Talisca ilk yarının sona ermesinin ardından koridorda birbirine sarılarak buzları eritti. Tadic maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Maç içerisinde bu tip şeyler olabiliyor. Talisca'nın beden dilinden hoşlanmadım ve düzeltmek istedim o noktada. Bu davranışının neticesinde ben de ona kendi düşündüğüm şeyi söyledim, umarım anlamıştır. Zaten konuştuk sonrasında. Adrenalininiz yüksekse bu tür şeyler olabiliyor" dedi.

Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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