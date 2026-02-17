Tadic, Fenerbahçeli muhabirle buluştu! 7. saniyedeki hareketine dikkat

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Dusan Tadic, Dubai'de sürpriz bir buluşmaya imza attı. Sarı-lacivertli taraftarların yakından tanıdığı Fenerbahçeli muhabir Duru Aydın ile bir araya gelen Sırp yıldız, arabada çekilen samimi bir video ile gündeme oturdu.

FORMUNU PAZUSUNU SIKARAK GÖSTERDİ

Yapılan paylaşımdaki videonun bir bölümünde Tadic'in yaptığı "pazu sıkma" hareketi sosyal medyada hızla yayıldı ve Fenerbahçe taraftarları arasında büyük ilgi gördü. Birçok taraftar, 37 yaşındaki eski kaptanlarının formuna dikkat çekerek "hala formda, hala çalışkan'' yorumlarında bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Wahda forması giyen Tadic, çıktığı 30 maçta 5 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Tadic'in kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.