Haberler

Tadic, Fenerbahçeli muhabirle buluştu! 7. saniyedeki hareketine dikkat

Tadic, Fenerbahçeli muhabirle buluştu! 7. saniyedeki hareketine dikkat Haber Videosunu İzle
Tadic, Fenerbahçeli muhabirle buluştu! 7. saniyedeki hareketine dikkat
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçeli eski futbolcu Dusan Tadic, Dubai'de Duru Aydın ismindeki Fenerbahçeli bir muhabirle bir araya geldi. Arabada çekilen videonun 7. saniyesindeki "pazu sıkma" hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Dusan Tadic, Dubai'de sürpriz bir buluşmaya imza attı. Sarı-lacivertli taraftarların yakından tanıdığı Fenerbahçeli muhabir Duru Aydın ile bir araya gelen Sırp yıldız, arabada çekilen samimi bir video ile gündeme oturdu.

FORMUNU PAZUSUNU SIKARAK GÖSTERDİ

Yapılan paylaşımdaki videonun bir bölümünde Tadic'in yaptığı "pazu sıkma" hareketi sosyal medyada hızla yayıldı ve Fenerbahçe taraftarları arasında büyük ilgi gördü. Birçok taraftar, 37 yaşındaki eski kaptanlarının formuna dikkat çekerek "hala formda, hala çalışkan'' yorumlarında bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Wahda forması giyen Tadic, çıktığı 30 maçta 5 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Tadic'in kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü

Yine sorgusuz sualsiz vurdu! Katliamda çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı

Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Akın Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj

Bakan Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı

Bunu hiç istemezdi ama! Şeyma Subaşı'ya bir darbe daha