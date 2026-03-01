Tokyo Maratonu'nda Etiyopyalı Tadese Takele üstü üste ikinci kez birinci oldu
Etiyopyalı atlet Tadese Takele, Tokyo Maratonu'nu üst üste ikinci kez kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Erkeklerde 2 saat 3 dakika 37 saniyelik süresi ile birinciliği elde ederken, kadınlarda ise Kenyalı Brigid Kosgei 2 saat 14 dakika 29 saniye ile ilk sırayı aldı.
Etiyopyalı atlet Tadese Takele, Tokyo Maratonu'nu üst üste ikinci kez kazandı.
Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maratondan biri olan 42,195 kilometrelik Tokyo Maratonu koşuldu.
Erkeklerde Tadese Takele, 2 saat 3 dakika 37 saniyeyle koşuyu ilk sırada bitirdi. Kenyalı atlet Geoffrey Toroitich ikinci, vatandaşı Alexander Mutiso Munyao üçüncü oldu.
Kadınlarda ise Kenyalı atlet Brigid Kosgei, 2 saat 14 dakika 29 saniyeyle koşuyu ilk sırada tamamladı. Etiyopyalı atletlerden Bertukan Welde ikinci ve Hawi Feysa ise üçüncü sırada koşuyu bitirdi.