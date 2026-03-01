Haberler

Tokyo Maratonu'nda Etiyopyalı Tadese Takele üstü üste ikinci kez birinci oldu

Güncelleme:
Etiyopyalı atlet Tadese Takele, Tokyo Maratonu'nu üst üste ikinci kez kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Erkeklerde 2 saat 3 dakika 37 saniyelik süresi ile birinciliği elde ederken, kadınlarda ise Kenyalı Brigid Kosgei 2 saat 14 dakika 29 saniye ile ilk sırayı aldı.

Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maratondan biri olan 42,195 kilometrelik Tokyo Maratonu koşuldu.

Erkeklerde Tadese Takele, 2 saat 3 dakika 37 saniyeyle koşuyu ilk sırada bitirdi. Kenyalı atlet Geoffrey Toroitich ikinci, vatandaşı Alexander Mutiso Munyao üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Kenyalı atlet Brigid Kosgei, 2 saat 14 dakika 29 saniyeyle koşuyu ilk sırada tamamladı. Etiyopyalı atletlerden Bertukan Welde ikinci ve Hawi Feysa ise üçüncü sırada koşuyu bitirdi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Haberler.com
