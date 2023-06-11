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Tabelaya dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımı basketbolda da fark attı

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynadıkları maçın ardından bir kare paylaştı. Erdoğan'ın formasını giydiği yeşil takım, beyaz takımı 50-22 mağlup etti.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City'nin Inter'i 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi finalini yerinden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir sonraki gün de ekibiyle basketbol oynadı.

ERDOĞAN'IN TAKIMI FARK ATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ımn formasını giydiği takım mücadeleden 50-22'lik skorla galip ayrıldı.

Tabelaya dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımı basketbolda da fark attı

İBRAHİM KALIN DA YER ALDI

Fotoğraf karesinde Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Kalın basketbol Spor Haberler

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