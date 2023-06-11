Tabelaya dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımı basketbolda da fark attı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynadıkları maçın ardından bir kare paylaştı. Erdoğan'ın formasını giydiği yeşil takım, beyaz takımı 50-22 mağlup etti.