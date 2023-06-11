Tabelaya dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımı basketbolda da fark attı
Spor Haberleri
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbol oynadıkları maçın ardından bir kare paylaştı. Erdoğan'ın formasını giydiği yeşil takım, beyaz takımı 50-22 mağlup etti.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City'nin Inter'i 1-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi finalini yerinden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir sonraki gün de ekibiyle basketbol oynadı.
ERDOĞAN'IN TAKIMI FARK ATTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ımn formasını giydiği takım mücadeleden 50-22'lik skorla galip ayrıldı.
İBRAHİM KALIN DA YER ALDI
Fotoğraf karesinde Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.