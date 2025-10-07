Szymanski'ye teklif yapan takım ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Sebastian Szymanski hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Polonya basınında yer alan haberlere göre, Fransa Ligue 1 ekibi Lyon, yaz transfer döneminde Polonyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istedi.

Fransız temsilcisi, Fenerbahçe'ye resmi teklif sundu ancak teklifin miktarı kulüp yönetimi ve teknik direktör Jose Mourinho tarafından yetersiz bulundu. Mourinho'nun oyuncunun satışına onay vermemesi üzerine transfer gerçekleşmedi.

TRANSFER İPTAL, İLİŞKİ BİTTİ

Transferin gerçekleşmemesi sonrası Sebastian Szymanski'nin, menajeri Mariusz Piekarski ile yollarını ayırdığı öğrenildi. Polonyalı futbolcunun, Lyon transferinin iptal olmasından menajerini sorumlu tuttuğu iddia edildi.

MENAJERDEN TRANSFER İTİRAFI

Piekarski, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın en iyi 5 liginden bir kulüpten teklif aldık. Ancak Fenerbahçe teklifi reddetti ve Szymanski'nin satılık olmadığını belirtti. Mourinho ayrıldıktan sonra Avrupa'da transfer dönemi yalnızca 3 gün daha açıktı. İngiltere'den bir kulüple görüşme yaptık ama o transfer başka bir oyuncuya bağlıydı ve iptal oldu" demişti.

DEVRE ARASINDA YENİ ADRES ARAYIŞI

Polonya basınındaki haberlere göre Szymanski'nin yeni menajeri, devre arasında yıldız futbolcuya Avrupa'dan yeni bir kulüp bulmak için çalışmalara başladı. Fenerbahçe cephesi ise oyuncunun ara transfer döneminde satılmasına sıcak bakmıyor.

Sarı-lacivertliler, performansını sürdüren 26 yaşındaki yıldızdan sezon sonunda yüksek bir bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.