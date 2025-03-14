Szymanski, Rangers'a attığı gollerle tarihe geçti

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile oynanan karşılaşmada 2 gol birden atarak karşılaşmaya damga vuran Sebastian Szymanski, bu performansıyla yıllar sonra bir ilke imza atmış oldu.

DEIVID'DEN SONRA BİR İLK

Szymanski, 45 ve 73. dakikalarda İskoç ekibinin filelerini havalandırmayı başararak Deivid'den (2008, Sevilla) sonra Avrupa kupalarının eleme turlarında deplasmanda 2 gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu olarak tarihe geçti. Polonyalı yıldız, gollerinin yanı sıra müsabaka boyunca sergilediği performansla da alkış aldı.