Fenerbahçe, penaltılarda UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Hakemin kararı Fenerbahçe'yi yaktı! işte 117. dakikadaki penaltı pozisyonu

Maçın bile önüne geçti! İşte 117. dakikadaki penaltı pozisyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırrı Süreyya Önder aynı karede!
İngiltere barış için Ukrayna'ya asker konuşlandıracak

Ukrayna'ya asker gönderecek ilk ülke belli oldu

Szymanski, Rangers'a attığı gollerle tarihe geçti

Szymanski, Rangers'a attığı gollerle tarihe geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile deplasmanda oynadığı rövanş maçınd attığı 2 golle yıldızlaşan Sebastian Szymanski, Deivid'den (2008, Sevilla) sonra Avrupa kupalarının eleme turlarında deplasmanda 2 gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile oynanan karşılaşmada 2 gol birden atarak karşılaşmaya damga vuran Sebastian Szymanski, bu performansıyla yıllar sonra bir ilke imza atmış oldu.

DEIVID'DEN SONRA BİR İLK

Szymanski, 45 ve 73. dakikalarda İskoç ekibinin filelerini havalandırmayı başararak Deivid'den (2008, Sevilla) sonra Avrupa kupalarının eleme turlarında deplasmanda 2 gol atan ilk Fenerbahçeli futbolcu olarak tarihe geçti. Polonyalı yıldız, gollerinin yanı sıra müsabaka boyunca sergilediği performansla da alkış aldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararları şaşırttı
img

Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
img

Usta sanatçı Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

AVRUPADA MENEViME YAPI VAY ALGI VAAAY OLMADI ARABiSTAN LiGiNDEN HAKEM iSTiYORUZ AGLAMAAAA GOOOHPAAA FENEVVVV AGLAMAAAA

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıImparator:

cok büyük bir basari sergildeiniz ki yenildiniz? bu neyin kafasi aptalar. iyi oynasaydiniz yenerdiniz Rangersi

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Kaosçu, fitneci, torpilci, JY ve Vefa ruhlu, yandaşçı Hakan, yine yaptın yapacağını.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu: Türkiye'den bir stadyum 2. sırada

Futbol tarihinin en korkutucu 10 stadı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Al Orubah'ı 6-0 yendi

Fatih Terim'den Suudi Arabistan'ı sallayan galibiyet

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.