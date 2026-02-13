Haberler

Szymanski asist yaptı, Rennes PSG'yi yıktı

Güncelleme:
Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Sebastian Szymanski'nin asist yaptığı maçta Rennes, PSG'yi 3-1 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Rennes ile lider Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi Rennes, 3-1'lik skorla kazandı.

Rennes'e galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Mousa Tamari, 69. dakikdada Esteban Lepaul ve 81. dakikada Breel Embolo kaydetti. Szymanski, Esteban Lepaul'ün attığı golde asisti yapan isim oldu. Psg'nin tek golü ise 81. Ousmane Dembele'den geldi.

PSG LİDERLİĞİ KAYBEDEBİLİR

Bu sonuçla birlikte puanını 34'e çıkaran Rennes beşinci sıraya yükseldi. 51 puanda kalan lider PSG ise Lens'in galip gelmesi durumunda ikinci sıraya düşecek. Ligin bir sonraki maç haftasında Rennes, Auxerre deplasmanına gidecek. PSG, sahasında Metz'i ağırlayacak.

500
