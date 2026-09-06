Hakkarigücü ve Galatasaray 1-1 Berabere Kaldı
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi 2. haftasında Hakkarigücü, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 39. dakikada Elizabeth Owusuaa ile öne geçerken, Galatasaray 43. dakikada Melike Öztürk ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda skor değişmezken, Hakkarigücü'nde Kevine Ossol kırmızı kart gördü.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Hakkarigücü, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başladı.
Hakkarigücü, 39. dakikada Elizabeth Owusuaa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 43. dakikada Melike Öztürk'ün kaydettiği golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıda skor değişmedi.
Hakkarigücü'nde Kevine Ossol, maçın ikinci yarısında kırmızı kart gördü.
Karşılaşmayı çok sayıda taraftar izledi.
Kaynak: AA