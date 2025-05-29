Suvermez Kapadokyaspor TFF 3. Lig'e Yükseldi, Şampiyonluğu Kutladı

Suvermez Kapadokyaspor TFF 3. Lig'e Yükseldi, Şampiyonluğu Kutladı
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Bölgesel Amatör Lig Play-Off finalinde Hendekspor'u penaltılarla yenerek TFF 3'üncü Lig'e yükselen Suvermez Kapadokyaspor, şehir turu ve büyük bir kutlama etkinliği düzenledi.

TFF 3'üncü Lig'e yükselme başarısı gösteren Suvermez Kapadokyaspor, şampiyonluğunu kutladı.

Bölgesel Amatör Lig Play-Off finalinde Hendekspor ile oynanan maçı penaltılarla kazanarak TFF 3'üncü Lig'e yükselen Suvermez Kapadokyaspor, takım otobüsü ile şehir turu attı. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde de şampiyonluk kutlaması yapıldı. Kutlamalarda, Suvermez Kapadokyaspor oyuncuları, kendi seçtikleri müzikler eşliğinde platforma çıktı. Programa Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Suvermez Kapadokyaspor Kulübü Başkanı Emine Türkmen Demir, STK temsilcileri, çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticileri ile taraftarlar katıldı. Şampiyonluk kutlamasında havai fişekler, ses ve ışık gösterileri ile çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kulüp Başkanı Emine Türkmen Demir, şampiyonluk yolunda destek olan herkese teşekkür etti. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da tüm teknik heyeti kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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