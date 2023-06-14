Suudiler devrede! Edin Dzeko'ya yapılan teklif Fenerbahçe'yi saf dışı bıraktı

Spor Toto Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu bilinen yıldız futbolcu Edin Dzeko'ya Suudi Arabistan'dan yıllık 20 milyon euro teklif edildiği öne sürüldü.

Edin Dzeko'nun talipleri artıyor. Bosna Hersekli golcüye Suudi Arabistan'dan teklif geldi. Tecrübeli golcüye Suudi Arabistan'dan yıllık 20 milyon euro teklif yapıldı.

INTER'DEN AYRILDI

Sky Italia'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Inter'in yıldızı Edin Dzeko, İtalyan ekibi ile yollarını ayırma kararı aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNADI

Takımın bel kemiği olan 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Manchester City ile oynanan ve 1-0 mağlup oldukları Şampiyonlar Ligi finalinde de oynadı.

18 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Bu sezon Inter'de 51 maçta süre alan Edin Dzeko, söz konusu mücadelelerde 14 gol atarken 4 de asist kaydetmeyi başardı.