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İspanya Süper Kupa İstanbul'a Geliyor

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- "İspanya Süper Kupa'nın Türkiye'de gerçekleşmesini mümkün kılan kardeşim Bilal Erdoğan'a destek ve çabaları için teşekkür ederim"

Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonunun Türkiye'de gerçekleştirilmesi için verdiği destekten dolayı Dünya Etno spor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a teşekkür etti.

Turki Al-Sheikh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya Süper Kupa'nın Türkiye'de gerçekleşmesini mümkün kılan kardeşim Bilal Erdoğan'a destek ve çabaları için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Riyadh Season'ın, Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğinde İspanya Futbol Federasyonu ile Sela arasında yapılan anlaşma kapsamında İstanbul'da düzenlenecek organizasyona sponsor olduğu da duyuruldu.

Ayrıca İstanbul'da gerçekleştirilecek organizasyonun, ülkenin eğlence sektörünü düzenleyen ve geliştiren Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu ve Riyadh Season'ın uluslararası spor etkinliklerindeki sürekli varlığının bir parçası olarak görüldüğü ifade edildi.

Atletico Madrid, Barcelona, ??Real Madrid ve Real Sociedad'ın mücadele edeceği organizasyonda maçlar, 2-7 Şubat'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA
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