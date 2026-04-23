Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nda Georgios Donis dönemi

Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nda Herve Renard'dan boşalan teknik direktörlük görevine Georgios Donis getirildi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 56 yaşındaki Yunan teknik adam Donis ile Temmuz 2027'ye kadar sözleşme imzalandı.

Ülkesinde AEK, PAOK, Panathinaikos gibi ekipleri çalıştıran Donis, Suudi Arabistan'ın Al Hilal, Al Wehda, Al Fateh ve Al Khaleej takımlarında görev yaptı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak Suudi Arabistan, H Grubu'nda İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Uruguay ile mücadele edecek.