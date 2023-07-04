Suudi Arabistan'dan Mauro Icardi'ye çılgın teklif! Galatasaray'ı tercih etmesi mucize olur

Transfer dönemine damga vuran Suudiler, Mauro Icardi'ye de çılgın bir teklif yaptı. Galatasaray'ın bonservisini almak için çabaladığı Arjantinli yıldıza, Al Shabab'ın 2 yıl için 80 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den bonservisini almak istediği Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan'dan 80 milyon euroluk bir teklif aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

2 YIL İÇİN SERVET ÖDEYECEKLER

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre; Al Shabab, Mauro Icardi'ye 2 yıl için 80 milyon euroluk bir sözleşme teklif etti. Suudi Arabistan ekibi PSG'ye ise 20 milyon euro bonservis ödemeye hazır. Astronomik teklife Arjantinli yıldızın vereceği yanıt merak konusu olurken, transferin akıbetinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU

Mauro Icardi geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'da 26 resmi maça çıktı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 23 gol ve 8 asistlik performansa imza attı.