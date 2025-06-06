Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü
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Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü
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Portekiz'in takımlarından Porto, İspanyol orta saha oyuncusu Gabri Veiga'yı kadrosuna kattı. Veiga, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli'den 15 milyon euro karşılığında transfer edildi. Ancak Porto'ya transfer olurken, Suudi Arabistan'daki maaşından büyük bir fedakârlık yaptığı bildirildi. Yıllık 12,5 milyon euro net kazanan oyuncunun maaşı, yeni sözleşmesiyle birlikte %90 oranında düşecek.

Portekiz'in takımlarından Porto, İspanyol orta saha oyuncusu Gabri Veiga'yı kadrosuna kattı. 23 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli'den 15 milyon euro karşılığında transfer edilirken, anlaşmaya 4 milyon euroya kadar çıkabilecek bonusların dahil olduğunu duyurdu.

BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI

Gabri Veiga, 2023 yazında Celta Vigo'dan Al-Ahli'ye 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, bu hamle büyük ses getirmişti. Al-Ahli formasıyla 66 maçta görev yapan ve 22 gole katkı sağlayan Veiga, Suudi kulübüyle Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Porto'ya imza atan Veiga'nın Suudi Arabistan'daki maaşından büyük bir fedakârlık yaptığı bildirildi.

MAAŞI YÜZDE 90 DÜŞECEK

İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre, Al-Ahli'de yıllık 12,5 milyon euro net kazanan oyuncunun yeni sözleşmesiyle birlikte maaşı %90 oranında düşecek. Bu da yılda yaklaşık 1,25 milyon euroya tekabül ediyor. Veiga'nın Al-Ahli ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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