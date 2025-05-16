"Suudi Arabistan'da kalacak mısınız?" sorusuna Fatih Terim'den net yanıt

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab'ın teknik direktörü olan Fatih Terim, takımdaki geleceği hakkında konuştu. Terim, 3-1 kazandıkları Al-Riyadh maçı sonrasında, "Burada mutluyum, ancak henüz kulüp yönetimiyle sözleşme yenilemek için bir görüşmemiz olmadı. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz" dedi.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 32. haftasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Shabab, dün akşam deplasmanda karşılaştığı Al-Riyadh'ı 3-1 mağlup etti.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan ancak herhangi bir iddiası kalmayan siyah-beyazlı takım puanını 57'ye yükseltti ve 6. sıradaki yerini korudu.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Terim, önemli açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan'a gelmeden önce Pro Lig'i takip ettiğini söyleyen Fatih Terim, "Güçlü ve seçkin bir lig. Bazı Avrupa liglerinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"SEZON SONUNDA NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Al-Shabab'la olan sözleşmesi iki hafta sonra sona erecek olan 71 yaşındaki deneyimli teknik adam, takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili yöneltilen soruya, "Kulüp yönetimiyle sözleşme yenilemek için bir görüşmemiz olmadı. Henüz yenileme için net bir gündemimiz de yok. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz" yanıtını verdi.

ARABİSTAN KARNESİ

Fatih Terim, Aralık ayında göreve başladığı Al-Shabab'ın başında bugüne dek 21 maça çıkarken 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayarak 1.76 puan ortalaması yakaladı.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi

İstanbul'daki barış zirvesinde 3 ülke arasındaki görüşme! 1 saat sürdü
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

Müzakerelere damga vuran kare! Ayaküstü sohbet ettiler
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi

Yere çöküp arkadaşının cansız bedenine uzun süre baktı
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBy_ Aslan:

nereye gömecen acaba bu hırs nedir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Annesi kayıp zannedip arıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı

Annesi kayıp zannedip her yerde arıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.