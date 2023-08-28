Suudi Arabistan'da Jesus'tan illallah ettiler! Tepkiler çığ gibi

Sezona 2 galibiyet 1 beraberlikle başlayan Al Hilal'de teknik direktör Jorge Jesus eleştirilerin merkezinde. Suudi Arabistan'da Portekizli hocanın taktiksel anlayışı ve bu konuda hiç esnekliğinin olmaması tartışma konusu oldu. Taraftarların bir kısmı Jorge Jesus'u istifaya davet etti.

Suudi Arabistan Ligi'nde Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal, son oynadığı maçta Al Raed'i 4-0 mağlup etti. Ligde 3. sıraya yerleşen Al Hilal'de teknik direktör Jesus'a bazı taraftarlar oldukça tepkili.

TAKTİĞİ TEPKİ ÇEKİYOR

Jorge Jesus'u istifaya çağıran bir grup taraftar, Portekizli hocanın taktiksel anlayşının gelecek içim umut vermediğini belirtti. Öte yandan Jesus'un Fenerbahçe'de eleştirilen önde savunma hattını burada da uygulaması tepki çekti.

LİGDE 3. SIRADA

Jorge Jesus'un sürekli kadrosunun diğer rakiplerinden daha güçsüz olduğunu belirtmesi de taraftarın canını sıkan bir başka konu. An itibarıyla ligde 3. olan takımın 2 galibiyet 1 beraberliği var.