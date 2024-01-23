Suudi Arabistan'a gittiğine bin pişman olan Benzema, yeni teklifi de elinin tersiyle itti
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da oynayan Karim Benzema, ülkeden ayrılmak istiyor. Kendisine Suudi Arabistan'da başka bir takıma kiralanması teklifi gelen Benzema, bu teklifi de reddetti. Yıldız futbolcunun ismi Arsenal, Real Madrid ve Olimpik Lyon gibi birçok Avrupa ekibiyle anılıyor.
Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad forması giyen ve kulüpten ayrılmak isteyen Karim Benzema'ya Suudi ekibinden bir teklif geldi.
TEKLİFİ REDDETTİ
Fransız basını AFP'de yer alan habere göre, Benzema'yı Suudi Arabistan'da tutmak isteyen Al-Ittihad yönetimi, Fransız oyuncuya Arabistan'da başka bir takıma kiralık gitmesi için bir teklifte bulundu. Benzema ise yapılan bu teklifi reddetti.
DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE
Yıldız futbolcunun ismi başta Arsenal, Real Madrid ve Olimpik Lyon olmak üzere birçok Avrupa ekibiyle anılıyor. Bu sezon Al-Ittihad formasını 20 kez giyen Benzema, 12 gol ve 5 asist kaydetti.