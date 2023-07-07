Üye Girişi
Haberler
Suudi Arabistan'a giden Jorge Jesus'un isteği Galatasaray taraftarını çılgına çevirdi

Suudi Arabistan'a giden Jorge Jesus'un isteği Galatasaray taraftarını çılgına çevirdi

Spor Haberleri

Al Hilal'in yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın bonservisi almak için yoğun çaba harcadığı Mauro Icardi'nin transfer edilmesini istedi. Arjantinli yıldızın temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmede, Icardi'ye yeni sezonda tüm kulvarlarda şampiyonluk güvencesi verildiği iddia edildi.

Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'da rüya gibi bir sezon geçiren Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un radarında. Al Hilal'in yeni teknik direktörü Portekizli hoca, yönetime sunduğu raporda Icardi'nin alınmasını istedi.

ŞAMPİYONLUK GARANTİSİ VERDİLER

Winwinallsports'un haberine göre; Jorge Jesus'un talimatı üzerine girişimlere başlayan Al Hilal, Mauro Icardi'ye yeni sezonda tüm kulvarlarda şampiyonluk garantisi verdi.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın da bonservisini almak için yoğun uğraş verdiği Arjantinli golcünün, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtiliyor. Bu neden Icardi'nin Suudi Arabistan'a transfer olması uzak bir ihtimal.

Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Jorge Jesus Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title