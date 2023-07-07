Suudi Arabistan'a giden Jorge Jesus'un isteği Galatasaray taraftarını çılgına çevirdi
Spor Haberleri
Al Hilal'in yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın bonservisi almak için yoğun çaba harcadığı Mauro Icardi'nin transfer edilmesini istedi. Arjantinli yıldızın temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmede, Icardi'ye yeni sezonda tüm kulvarlarda şampiyonluk güvencesi verildiği iddia edildi.
Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'da rüya gibi bir sezon geçiren Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un radarında. Al Hilal'in yeni teknik direktörü Portekizli hoca, yönetime sunduğu raporda Icardi'nin alınmasını istedi.
ŞAMPİYONLUK GARANTİSİ VERDİLER
Winwinallsports'un haberine göre; Jorge Jesus'un talimatı üzerine girişimlere başlayan Al Hilal, Mauro Icardi'ye yeni sezonda tüm kulvarlarda şampiyonluk garantisi verdi.
AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR
Galatasaray'ın da bonservisini almak için yoğun uğraş verdiği Arjantinli golcünün, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtiliyor. Bu neden Icardi'nin Suudi Arabistan'a transfer olması uzak bir ihtimal.
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023